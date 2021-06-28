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Ученые из США назвали главный мотив интернет-троллинга

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:15
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Общество
Ученые из США назвали главный мотив интернет-троллинга
flickr.com  /  Paul VanDerWerf

Вашингтон, 28 июня. Злорадство оказалось одним из главнейших элементов интернет-троллинга. Такое мнение выразили пользователи иностранного портала Reddit.

Истинной причиной троллинга в Сети является злорадство. В пользу такого убеждения высказались 438 пользователей сайта Reddit, рассказали аналитики из США.

Согласно мнению экспертов, с помощью злорадства в Сети пользователи отвлекаются от собственных неудач. Также они выяснили, что лучшим оружием против троллей считается безразличие, что в буквальном смысле обезвреживает недоброжелателей из интернета.

Стресс и тревога могут быть спровоцированы чтением плохих новостей, что может отразиться на физическом состоянии человека. Как сообщалось ранее, об этом говорят данные исследований.

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троллинг reddit аналиитка
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