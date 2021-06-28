Ведущий «Матч-ТВ» рассказал подробности скандала между Бузовой и Губерниевым

Москва, 28 июня. Ведущий самого скандального эфира этого года прокомментировал конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч-ТВ».

Многие слышали о скандале между певицей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошел в эфире «Матч-ТВ». Ведущим того телеэфира был бывший спортсмен Илья Трифанов, он рассказал в интервью на YouTube-канала «Едим спорт» о том, что произошло за кадром этих эмоциональных съемок.

Телеведущий признался, что Ольга Бузова опоздала на эфир и ему пришлось оправдываться перед зрителями за ее отсутствие в кадре. Во время рекламы, что была до подключения Губерниева, певица сообщила Трифанову о том, что у них со спортивным комментатором уже на проятжении трех лет тянется конфликт. Реклама длилась полторы минуты, ведущий «Матч-ТВ» признался, что не смог быстро сориентироваться в данной ситуации.

Трифанов уверен в том, что Губерниев не стал бы использовать эфир для того, чтобы поиздеваться над Бузовой, он лишь ответил на ее провокацию. Также ведущий объяснил, что девушка стояла к нему спиной, и он не сразу понял, что слова комментатора задели ее до слез.

«Все понимали, что это будет до конца Евро самый яркий эфир. И не понимали, стоит ли его заканчивать. Никто не понимал, стоит ли докрутить или это реальная истерика», - поделился Илья Трифанов.

После слез певицы эфир ушел на рекламу. Ведущий вспоминает, что девушка долго плакала в гримерке, но потом собралась и вернулась в кадр. Трифанова восхитили слова Бузовой, что она профессионал и будет продолжать работать. Действительно, следующая половина программы прошла спокойно.

Только после окончания эфира Ольга Бузова вернулась в свою гримерку и продолжила плакать. Трифанов признался, что канал пригласил певицу ради шумихи в СМИ, и только после съемок он осознал, что Бузова пришла на программу бесплатно, а ее взамен довели до истерики.

В конце ролика Илья Трифанов сообщил, что не занимает чью-либо сторону в этом конфликте.

Ранее сообщалось о том, как Губерниев прокомментировал ситуацию с Бузовой в эфире.