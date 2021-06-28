Криптовалютная биржа Binance попала под запрет в Великобритании

Лондон, 28 июня. Соединенное Королевство Великобритании ввело запрет на работу криптовалютной биржи Binance.

Биржа не может заниматься на территории государства деятельностью, которая требует лицензирования. Такое решение вынесло Управление по контролю за финансовой деятельностью Великобритании, сообщает «Коммерсантъ».

Регулятор потребовал от Binance к концу месяца завершить рекламные кампании. Также криптовалютной бирже необходимо отображать на сайте уведомления о запрете регулируемой деятельности в Британии. Однако решение английского регулятора не должно сказаться на работе основного сайта компании, заявил представитель Binance журналистам.

Самая популярная криптовалюта — биткоин — стала пользоваться меньшим спросом у российских инвесторов. Пользователи проявляют больший интерес к альткоинам.