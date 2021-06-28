Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 15:05
15:02
Евро 2020
Криштиану Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020
15:01
Происшествия
Подмосковье осталось без света из-за аномального шторма
15:00
Видео
«JourФак Манукяна». Егор Бероев и желтая звезда
14:59
Общество
Пожарные вытащили из горевшего дома дедушку с внучкой в Ульяновске
14:59
Экономика
Мэрия Москвы уточнила стоимость вакцинации от COVID-19 для мигрантов
14:58
Происшествия
Момент падения крыши на улице Правды в Москве попал на видео
14:54
Общество
Почти 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды за три дня
14:53
Происшествия
Мотоциклист стал жертвой ДТП в районе подмосковного Раменского
14:50
Происшествия
Крыша здания обрушилась из-за сильного ветра на севере Москвы
14:50
Общество
Фигуристка Липницкая показала годовалую дочь
Все новости

Криптовалютная биржа Binance попала под запрет в Великобритании

  /   Обновлено: 28 июня 2021 14:24
Экономика
Криптовалютная биржа Binance попала под запрет в Великобритании
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 28 июня. Соединенное Королевство Великобритании ввело запрет на работу криптовалютной биржи Binance.

Биржа не может заниматься на территории государства деятельностью, которая требует лицензирования. Такое решение вынесло Управление по контролю за финансовой деятельностью Великобритании, сообщает «Коммерсантъ».

Регулятор потребовал от Binance к концу месяца завершить рекламные кампании. Также криптовалютной бирже необходимо отображать на сайте уведомления о запрете регулируемой деятельности в Британии. Однако решение английского регулятора не должно сказаться на работе основного сайта компании, заявил представитель Binance журналистам.

Самая популярная криптовалюта — биткоин — стала пользоваться меньшим спросом у российских инвесторов. Пользователи проявляют больший интерес к альткоинам.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Криптовалютная биржа Binance попала под запрет в Великобритании
запрет лондон криптовалюта Binance
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru