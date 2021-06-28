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Политолог Журавлев объяснил причины «закрытия» Европы для британцев

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Политика
Политолог Журавлев объяснил причины «закрытия» Европы для британцев
Федеральное агентство новостей  / 

Политика конфронтации Великобритании с Россией и желание Лондона доминировать в Евросоюзе не совпадают с планами Старого Света. Так директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил в интервью ФАН причины резкого охлаждения отношений между Лондоном и Брюсселем.

Как сообщают СМИ, в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что граждан Великобритании не следует в ближайшее время пускать в Европу, поскольку в Лондоне распространился опасный штамм коронавируса «Дельта». Португалия, традиционный британский курорт, также выказала настороженность в отношении подданных Соединенного Королевства и ввела новые правила карантина для британских туристов.

По мнению Журавлева, все дело в том, что нынешняя политика Великобритании не выгодна Германии и другим странам Европы.

«Заявление Берлина о необходимости запретить въезд британцам в Европу и ужесточение условий въезда для английских туристов со стороны Испании отражают не только страх европейцев перед новыми штаммами коронавируса. Отчасти это политика», — пояснил эксперт.

Англичане не могут расстаться с идеей о том, что Великобритания — «главная страна в Европе», хотя ее выход из состава Евросоюза состоялся почти полтора года назад, добавил Журавлев. К примеру, Европейский банк реконструкции и развития продолжает находиться в Лондоне, что дает англичанам основания полагать, будто они могут контролировать Европу.

В отношении Москвы Лондон также отличился жесткой конфронтацией, что очень неудобно для ЕС.

«Ни Германия, ни Франция не пылают любовью к русским, но они имеют экономические интересы, которые не совпадают с линией США и Великобритании. При этом страны Евросоюза понимают, что если Третья мировая война все-таки случится, то она будет проходить на территории Европы», — обратил внимание политолог.

Королевство живет иллюзией большей безопасности, так как находится в наибольшей отдаленности от Москвы по сравнению с остальными странами Евросоюза, пояснил собеседник агентства.

Политолог Журавлев раскрыл глаза на истинные причины «закрытия» Европы для англичан
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Что касается Германии, то здесь недолюбливают Великобританию еще и за то, что Лондон — соглядатай Вашингтона.

«Со времен Трампа немцы стали понимать, что в НАТО им находиться не выгодно. Ряд немецких политиков уже в открытую говорят, что Германия — страна, «оккупированная» США. Немцы мечтают, что когда-нибудь смогут выйти из Североатлантического альянса. При этом они понимают, что главным соглядатаем Вашингтона в Европе остается Лондон. Континентальная Европа из-за всего этого относится к Лондону по принципу «Ушли, так уходите!» — заметил Журавлев.

Политолог напомнил, что Великобритания — страна с переизбытком денег, которые нужно куда-то «пристраивать», чтобы они работали. Поэтому Лондон стремится осуществлять финансовые интервенции в Европу, усиливая таким образом противостояние между королевством и странами ЕС.

«Если Лондон умерит свое желание доминировать в Европе, то, возможно, со временем Германия и остальные европейские страны смогут жить рядом с Великобританией как цивилизованные соседи, которые «не бросают друг другу через забор дохлых крыс», — заключил Дмитрий Журавлев.

Ранее ФАН сообщал, что Лондон в угоду Вашингтону решился на спланированную провокацию у берегов Крыма.

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Все новости / Политика / Политолог Журавлев объяснил причины «закрытия» Европы для британцев
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