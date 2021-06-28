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Кедми указал на неутешительные для Лондона последствия инцидента с эсминцем Defender

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Политика
Кедми указал на неутешительные для Лондона последствия инцидента с эсминцем Defender
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 июня. Провокация британских ВМС у берегов Крыма заставила Лондон сделать неутешительные для себя выводы, считает военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, Россия во время инцидента у мыса Фиолент проявила свой характер и показала потенциальным противникам, что у нее хватает решимости давать жесткий ответ на любые военные провокации. Кедми отметил, что теперь британцы не могут делать все, что им заблагорассудится в Черном море. Раньше «страшное лицо» помогало Лондону осуществлять провокации, но это время прошло.

Эксперт напомнил, что эсминец Defender вторгся в российские территориальные воды. Корабль проигнорировал устные призывы пограничников покинуть запретную зону, поэтому по нарушителю был открыт предупредительный огонь. Кедми уверен, что британские моряки не ожидали такой жесткой реакции на свою выходку.

Лондон после провокации в Черном море четко для себя понял, что перегибать палку не стоит, потому что последствия могут быть катастрофическими.

«Англичане поняли. И не только англичане, но и французы, шведы и прочая шваль, которая шляется возле ваших территориальных вод», — указал Кедми.

Ранее эксперт из Японии заявил, что Россия соблюдала международное право во время инцидента у мыса Фиолент. При этом действия британцев были крайне агрессивными и могли спровоцировать начало военного конфликта, передает RT.

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россия провокация кедми defender
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