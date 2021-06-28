Захарова двумя словами охарактеризовала претензии Запада на мировое лидерство

Москва, 28 июня. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что Запад не может спасти себя сам, а его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Соединенные Штаты и Евросоюз не в состоянии сами себя спасти. Об этом она рассказала в интервью сербской газете Kurir.

«Лидирующая роль Запада, к мысли о которой нас всех столько лет приучали, оказалась мыльным пузырем<...>О том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ отреагировала на заявление посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о «всеобщем страхе войны с Россией». По ее словам, такие послы и министры иностранных дел довели страну до потери суверенитета.