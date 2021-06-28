Стартовали продажи нового кроссовера Tucson от Hyundai

Сеул, 28 июня. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai запустил продажи обновленного кроссовера Tucson. Автомобиль оснащен совершенно новой платформой.

Транспортное средство Hyundai Tucson получило необычное и достаточно яркое внешнее оформление. Автомобиль укомплектован совершенно новой платформой под названием N3. Кроссовер оснащен вспомогательной электроникой, цифровой приборной панелью, продвинутой мультимедийной системой и функцией дистанционного управления через смартфон, передает AutoNews.

Автолюбители могут выбирать между двумя атмосферными бензиновыми двигателями семейства Smartstream объемом 2,0 и 2,5 литра общей мощностью 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Кроме того, присутствует двухлитровый турбодизель с отдачей 186 лошадиных сил.

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 начали реализовывать в Объединенных Арабских Эмиратах. Силовая установка выдает 275 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента.