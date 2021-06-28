В Ленобласти призвали ввести льготы для организаций с полностью привитым штатом

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить налоговые льготы. В расположении ФАН оказалась копия письма премьеру.

Как отмечает Владимир Петров в своем письме, в настоящее время все государственные органы и официальные институты России прикладывают всевозможные усилия в части борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Перед Россией стоит задача по увеличению темпов вакцинации среди населения: федеральные и региональные власти применяют различные стимулирующие мероприятия и меры по популяризации вакцинирования среди населения.

«Безусловно, в такое время мы должны использовать любые средства для увеличения количества привившихся. К сожалению, процесс вакцинации в ряде случаев сталкивается с локальными трудностями, вызванными отсутствием должного уровня личной ответственности самих граждан и непониманием сути процесса. Многие не осознают, что чем скорее наша страна поборет разгул коронавируса, тем скорее Россия преодолеет экономический спад, вызванный санитарными ограничениями. И это не говоря о неоспоримых плюсах для здоровья самих людей, которые получают мощную иммунную защиту от тяжелой болезни!» — отмечает Владимир Петров в письме.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, процессу массовой вакцинации мог бы помощь российский бизнес, который серьезно пострадал от ограничительных эпидемиологических мероприятий. Петров призвал главу правительства рассмотреть и оценить идею о введении ощутимых налоговых и иных льгот для отечественных предприятий, которые будут иметь в штате 100% вакцинированных сотрудников (за исключением тех, кому прививка противопоказана по медицинским соображениям).

«Данный шаг заинтересует предпринимателей, и они, в рамках своих коллективов, смогут найти мотивацию для сотрудников добровольно пройти процедуру вакцинации. Такой шаг будет отвечать как интересам российского бизнеса, так и соответствовать целям защиты здоровья и жизни народов нашей страны», — заключил в обращении Владимир Петров.

Ранее в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот» директор по персоналу компании «ГЕРОФАРМ» Александра Арендарь рассказала, что высокий процент вакцинированных среди сотрудников российских компаний может быть достигнут за счет стимулирования сотрудников.