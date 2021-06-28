Политолог объяснил значимость находки секретных документов по эсминцу Defender

Москва, 28 июня. Провокация у российских границ подтверждается признанием минобороны Великобритании факта утери секретных документов о проходе британского эсминца Defender у берегов Крыма.

Минобороны Великобритании признает наличие и утерю документов, что доказывает их подлинность, отметил политолог Андрей Кошкин в беседе с РЕН ТВ. Великобритания планировала два возможных прохода эсминца — через водное пространство России и дальше от берегов Крымского полуострова, отметил политолог.

В первом случай Лондон фактически бы признал воссоединение Крыма с Россией, поэтому Великобритания решила придерживаться второго плана. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что это был план мирного прохода через территорию России, что говорит об осмысленности провокации, подчеркнул Кошкин. Российской стороне сразу было это понятно, а факт утери документов лишь доказал, что эсминец осознанно оказался на территории РФ.

В этой связи комментарии британских военных о том, что они не слышали предупреждений и приказов развернуться могут быть расценены лишь как безосновательные отговорки, убежден эксперт. Кошкин отметил, что секретные документы были обнаружены на автобусной остановке еще до инцидента, их пытались найти, но все же провели провокацию. Можно сделать вывод, что эти люди совершенно не заботятся о качестве провокационных задач, подытожил политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла потерю секретны документов о британском эсминце. По ее словам, Великобритания показала провокацию и вранье для ее прикрытия.