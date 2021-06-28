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Горный обвал отрезал путь к четырем районам Дагестана

Происшествия
Горный обвал отрезал путь к четырем районам Дагестана
instagram.com  /  @mintransrd_05

Махачкала, 28 июня. В Дагестане из-за обвала скалы прервано движение по горной дороге. Горной породой перекрыт путь сразу в четыре муниципалитета республики, сообщили ФАН в региональном минтрансе.

По данным ведомства, скальный обвал произошел на подъезде к селу Голотль Шамильского района. Всего на дороге ориентировочно оказалось семь тысяч кубометров породы.

«В Шамильском районе на автомобильной дороге Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал произошел крупный скальный обвал верхового откоса. Движение автотранспорта в Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и в Бежтинский участок прервано», — говорится в сообщении министерства.

Транспортный поток перенаправлен по объездной дороге через Хунзахский и Ботлихский районы. Расчистка дороги займет несколько дней, однако движение в минтрансе обещали восстановить уже к вечеру.

«На месте обвала начаты аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время открытия временного прохода — к 20:00 28 июня. Работы по полной расчистке продолжатся несколько дней», — отметили в профильном ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в ближайшие три года Дагестан потратит на ремонт и строительство автодорог более двух миллиардов рублей. Также на эти средства планируется внедрить интеллектуальные транспортные системы.

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россия дагестан перекрытие дороги скальный обвал горный обвал
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