Валуев резко высказался о призвавшем запретить ММА Моргенштерне

Москва, 28 июня. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев резко высказался о призыве рэпера Моргенштерна ввести цензуру и запретить ММА.

По мнению парламентария, слова скандального исполнителя о смешанных единоборствах — это желание навести хайп. Валуев считает, что на предложение рэпера не стоит обращать внимания.

«Все дело в восприимчивости человека, а не в виде спорта, музыке и так далее. Тот, на кого влияет интернет, наигравшись в компьютерные игры, может пойти и пырнуть кого-то кухонным ножом. Равно как и, наслушавшись Моргенштерна, пойти употреблять наркотики. Или, насмотревшись ММА, ногами повалить на пол человека и добивать его. Все зависит от того, что за человек и насколько он восприимчив к тем или иным вещам», — сказал бывший спортсмен в интервью Sport24.

Он пояснил, что Моргенштерн — личность, которая известна своим стремлением устраивать скандалы и обращать на себя внимание, пишет RT.

Рэпер нередко попадает в скандалы. Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков в своих клипах и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, родители поклонников артиста требовали отменить концерты исполнителя, поскольку боялись, что на выступлениях музыканта могли распространять запрещенные вещества.