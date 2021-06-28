Житель Омска надругался над искавшей кота в лесу девочкой

Омск, 28 июня. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Он подозревается в сексуальном насилии над 15-летней девочкой.

По информации следствия, инцидент произошел 24 июня. Ранее судимый мужчина обратился к девочке с просьбой о помощи в поисках убежавшего кота. В сосновой лесополосе, расположенной в 400 метрах от поселка, мужчина напал на жертву и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

По дороге домой пострадавшая встретила мать, которой рассказала о случившемся. На место происшествия оперативно выехали следователи. Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, был задержан.

Ранее рецидивист изнасиловал 11-летнего ребенка в Волгограде. Правоохранители узнали о преступлении от матери несовершеннолетнего.