Сбербанк ожидает укрепление доллара на текущей неделе

Москва, 28 июня. Стоимость доллара на этой неделе может увеличиться до 72,5 рубля, прогнозируют аналитики Sber CIB.

Специалисты отмечают, что рубль стабильно держится у отметки 72,2 единиц к доллару. При этом они признают, что российская валюта может оказаться под давлением из-за сокращения дивидендных выплат на этой неделе. Кроме того, по их мнению, спрос на иностранную валюту в конце квартала вырастит, что также станет фактором ослабления рубля.

Согласно прогнозу аналитиков, котировки эталонного сорта нефти Brent, скорее всего, будут находиться возле отметки 76 долларов за баррель, так как катализаторы роста сейчас отсутствуют. Между тем доходность облигаций должна вырасти, ожидают эксперты.

Российские экономисты ранее спрогнозировали динамику курса рубля на июль. Они считают, что российская валюта продолжит рост в следующем месяце, однако стоимость доллара вряд ли опустится ниже 70 рублей.