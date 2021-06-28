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Шевченко доволен результатом сборной Украины на Евро-2020

Евро 2020
Шевченко доволен результатом сборной Украины на Евро-2020
Global Look Press  /  Vitalii Kliuiev via www.imago-im

Москва, 28 июня. Сборная Украины выполнила основную задачу на Евро-2020, считает главный тренер команды Андрей Шевченко. Дальнейшее продвижение украинцев в турнире — бонус.

Шевченко считает, что его команда провела хороший групповой этап. По его мнению, украинцы прекрасно сыграли со сборными Нидерландов и Северной Македонии. Главный тренер сборной Украины высоко оценил австрийскую национальную сборную, отметив, что команда очень сильная.

«Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас», — приводит сайт УЕФА слова Шевченко.

Наставник украинцев оценил соперников в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата. По его словам, шведы достаточно организованная команда, к которой он относится с большим уважением.

Сборная Украины сыграет со Швецией в матче 1/8 чемпионата Европы 2020 года. Встреча пройдет 29 июня в 22:00 по московскому времени.

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