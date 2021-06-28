В МИД России напомнили о безнаказанности виновников бомбардировок Югославии

Москва, 28 июня. Никто из участников агрессии НАТО против Югославии так и не понес ответственности за ущерб, причиненный людям и системе международных отношений.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербским СМИ.

Вооруженная операция Североатлантического альянса, по словам дипломата, не смогла помочь в урегулировании проблемы Косово и стала трагедией, последствия которой откликаются до сих пор.

«Агрессия НАТО против вашей страны, совершенная в 1999 году, сопровождалась многочисленными жертвами, погибло множество ни в чем не повинных людей, в том числе детей», — напомнила Захарова.

Госслужащая подчеркнула, что со стороны западных политиков слышатся одни лишь сожаления, но нет ни слова об ответственности за причиненный вред.

С момента начала агрессии Альянса против Союзной республики Югославия прошло 22 года. За время бомбардировок, которые продолжались 78 дней, по данным сербов, погибли от трех с половиной до четырех тысяч человек, около десяти тысяч человек получили ранения. Большая часть пострадавших — мирные жители. За три месяца на страну было сброшено около 15 тонн обедненного урана в снарядах, что привело к скачку онкозаболеваний. Финансовые потери государства за это время составили $100 млрд.