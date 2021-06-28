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«Экстремальный» спорткар появился в линейке компании Aston Martin

Экономика
«Экстремальный» спорткар появился в линейке компании Aston Martin
twitter.com  /  @astonmartin

Гейдон, Великобритания, 28 июня. Британский автомобильный бренд Aston Martin представил общественности новый спорткар для трека Valkyrie AMR Pro.

Спортивный автомобиль на 1000 л. с., оборудованный двигателем V12 анонсировали в концерне из Великобритании Aston Martin. Гиперкар получил название Valkyrie AMR Pro. Об этом пишет speedme.

Основой для модели стали более ранние планы Red Bull Advanced Technologies и Multimatic разработать спортивный авто Valkyrie. Его прототип первый раз показали на автосалоне в Женеве три года назад.

Инженеры Aston Martin оставили в модели двигатель на 6,5 литров, но убрали из оснащения гибридную систему, чтобы облегчить вес экземпляра. Известно, что мотор Valkyrie AMR Pro может выдать до 11 тыс. оборотов в минуту. Предполагается, что компания соберет 40 машин и начнет реализовывать их в конце 2021 года.

Отечественный внедорожник Lada Niva в скором времени испытает определенное влияние Aston Martin. Дело в том, что новым главой отдела дизайна в марке Dacia-Lada стал Майлз Нюрнбергер, который ранее работал в британской фирме.

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aston martin Valkyrie AMR Pro трековый гиперкар
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