«Экстремальный» спорткар появился в линейке компании Aston Martin

Гейдон, Великобритания, 28 июня. Британский автомобильный бренд Aston Martin представил общественности новый спорткар для трека Valkyrie AMR Pro.

Спортивный автомобиль на 1000 л. с., оборудованный двигателем V12 анонсировали в концерне из Великобритании Aston Martin. Гиперкар получил название Valkyrie AMR Pro. Об этом пишет speedme.

Основой для модели стали более ранние планы Red Bull Advanced Technologies и Multimatic разработать спортивный авто Valkyrie. Его прототип первый раз показали на автосалоне в Женеве три года назад.

Инженеры Aston Martin оставили в модели двигатель на 6,5 литров, но убрали из оснащения гибридную систему, чтобы облегчить вес экземпляра. Известно, что мотор Valkyrie AMR Pro может выдать до 11 тыс. оборотов в минуту. Предполагается, что компания соберет 40 машин и начнет реализовывать их в конце 2021 года.

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