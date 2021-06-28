Ведущая нового реалити «Брачные игры» Наталья Краснова: Я разочаровалась в женщинах

Телеканал «Суббота!» запускает реалити-шоу «Брачные игры», вести которое будет бьюти-блогер и стендап-комик Наталья Краснова, сообщили ФАН в пресс-службе канала.

«Брачные игры» — это реалити-эксперимент, в котором девушка отправляется на свидание сразу с тремя молодыми людьми, но только один из них является холостяком. Угадать, кто именно — непросто, но если дама выберет холостяка, то отправится с ним в романтическое путешествие. Если же нет, то мужчина поедет туда уже со своей женой.

Выбор участницы осложняется тем, что свидания мужчинам готовят как раз их супруги...

Фото — пресс-служба телеканала «Суббота!» /

Наталья Краснова…

О разочаровании в женщинах

«Парадоксально, но после шоу я разочаровалась не в мужчинах, а в женщинах. И в некоторых женах, которые ради денег и материальных благ подкладывают своего мужчину под другую. Это заставило меня взглянуть по-другому именно на женщин. А про мужчин я и так все знала… Мне уже за 40, поэтому те мужчины, которые «подкатывают» ко мне сейчас, либо в разводе, либо женаты и врут о своем социальном статусе».

О женской интуиции

«Удивительно, когда девушка отключает мозг, она безупречно делает свой выбор. Одна из участниц просто влюбилась, у нее мозг сам отключился, и она безошибочно выбрала холостяка, другая доверилась интуиции и тоже сделала правильный выбор. А вот самая продуманная участница стояла и анализировала, и по итогу выбрала «самого женатого». У меня сложилось ощущение, что женская интуиция — сильнейшее оружие, надо ей больше доверять в сложных ситуациях выбора».

Фото — пресс-служба телеканала «Суббота!» /

Об ошибках в отношениях

«Знаете, что я ненавижу? Когда пары выносят сор из избы, поливают прилюдно друг друга грязью, а потом остаются вместе и живут дальше. Если ты планируешь оставаться с этим мужчиной, зачем ты рассказываешь, какой он убогий? Не выноси на публику! Я, конечно, сама в стендапе много веселых гадостей говорю про своих парней, но только потому, что они уже бывшие. Я же понимаю, что никогда к ним не вернусь. Потому что после всего сказанного мной и возвращаться-то к ним уже стремно».

Дебютный выпуск реалити-шоу под названием «Брачные игры» состоится на телеканале «Суббота!» 5 июля в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на этом канале начался чемпионат по просмотру сериалов — с ценными призами.