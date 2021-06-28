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Ведущая нового реалити «Брачные игры» Наталья Краснова: Я разочаровалась в женщинах

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Шоу-бизнес
Ведущая нового реалити «Брачные игры» Наталья Краснова: Я разочаровалась в женщинах
Фото — пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Телеканал «Суббота!» запускает реалити-шоу «Брачные игры», вести которое будет бьюти-блогер и стендап-комик Наталья Краснова, сообщили ФАН в пресс-службе канала.

«Брачные игры» — это реалити-эксперимент, в котором девушка отправляется на свидание сразу с тремя молодыми людьми, но только один из них является холостяком. Угадать, кто именно — непросто, но если дама выберет холостяка, то отправится с ним в романтическое путешествие. Если же нет, то мужчина поедет туда уже со своей женой.

Выбор участницы осложняется тем, что свидания мужчинам готовят как раз их супруги...

Ведущая нового реалити «Брачные игры» Наталья Краснова: Я разочаровалась в женщинах
Фото — пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Наталья Краснова…

О разочаровании в женщинах

«Парадоксально, но после шоу я разочаровалась не в мужчинах, а в женщинах. И в некоторых женах, которые ради денег и материальных благ подкладывают своего мужчину под другую. Это заставило меня взглянуть по-другому именно на женщин. А про мужчин я и так все знала… Мне уже за 40, поэтому те мужчины, которые «подкатывают» ко мне сейчас, либо в разводе, либо женаты и врут о своем социальном статусе».

О женской интуиции

«Удивительно, когда девушка отключает мозг, она безупречно делает свой выбор. Одна из участниц просто влюбилась, у нее мозг сам отключился, и она безошибочно выбрала холостяка, другая доверилась интуиции и тоже сделала правильный выбор. А вот самая продуманная участница стояла и анализировала, и по итогу выбрала «самого женатого». У меня сложилось ощущение, что женская интуиция — сильнейшее оружие, надо ей больше доверять в сложных ситуациях выбора».

Ведущая нового реалити «Брачные игры» Наталья Краснова: Я разочаровалась в женщинах
Фото — пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Об ошибках в отношениях

«Знаете, что я ненавижу? Когда пары выносят сор из избы, поливают прилюдно друг друга грязью, а потом остаются вместе и живут дальше. Если ты планируешь оставаться с этим мужчиной, зачем ты рассказываешь, какой он убогий? Не выноси на публику! Я, конечно, сама в стендапе много веселых гадостей говорю про своих парней, но только потому, что они уже бывшие. Я же понимаю, что никогда к ним не вернусь. Потому что после всего сказанного мной и возвращаться-то к ним уже стремно».

Дебютный выпуск реалити-шоу под названием «Брачные игры» состоится на телеканале «Суббота!» 5 июля в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на этом канале начался чемпионат по просмотру сериалов — с ценными призами.

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шоу суббота! брачные игры наталья краснова
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