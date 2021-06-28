Армия Ливана вернула контроль над улицами после ночных протестов

Бейрут, 28 июня. Предыдущей ночью в нескольких городах Ливана прошли массовые протесты, 19 человек получили ранения, на улицах развернуты силы ливанской армии.

Основная волна беспорядков прокатилась по Триполи, административному центру мухафазы Северный Ливан и второму по величине городу после Бейрута. Протестующие попытались прорваться в ратушу, но были оттеснены армией.

Lebanese troops deploy in the northern city of Tripoli taking positions around major state institutions after a night of protests and riots against worsening living conditions left several protesters and 10 soldiers injured.https://t.co/1YP9fCLWeN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 27, 2021

Одновременно с этим группы протестующих атаковали офисы Центрального банка и дом Мохаммеда Каббара — депутата ливанского парламента от Триполи. Охрана парламентария открыла огонь по штурмовавшим после того, как в здание кинули коктейль Молотова. Силовики отогнали уже прорвавшихся во двор офиса банка людей в Триполи, а в Сидоне попытку штурма офиса удалось пресечь в самом начале.

Махер Абу Шакра, лидер политический организации «Лихакки» («За мои права»), прокомментировал протесты:

«Те, кто сегодня вышли на улицы — это угнетенный класс в Ливане. Они выражают свою боль. Люди хотят свергнуть и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нынешней ситуации».

Всю ночь в Триполи, Бейруте, а также городах Сайда и Сидон, армейские подразделения разгоняли перекрывающих дороги и разжигающих костры протестующих. Местные СМИ и жители сообщали о применении армейцами слезоточивого газа и стрельбе с обеих сторон.

В результате столкновений десять солдат армии и девять протестующих получили ранения. Полный контроль над улицами силовикам удалось установить только под утро, для этого армия перебросила в перечисленные города дополнительные силы.

#Lebanon | More than a dozen people have sustained injuries as clashes broke out between #Lebanese security forces and protesters in the capital #Beirut and two major cities against deteriorating economic and living conditions.https://t.co/qkxDbblyWX — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 27, 2021

Кризис валюты, топлива, энергии и лекарств

Ситуация в Ливане начала обостряться после взрыва в порту Бейрута в 2020 году. Тогда правительство ушло в отставку, а новый кабинет так и не был сформирован. Раскол политических сил привел к упадку во многих сферах и спровоцировал дефицит топлива, перебои с водой и электричеством, нехватку лекарств в больницах и аптеках.

Параллельно этому курс местной валюты обесценился и на днях достиг рекорда — 18 000 ливанских фунтов за доллар.

Dollar exchange rate reaches 18000 LBP-[REPORT]https://t.co/spdM9Kfssj #LBCINews — LBCI Lebanon News EN (@LBCI_News_EN) June 28, 2021

По сравнению с курсом 2019 года обесценивание составило более 90 процентов.

В начале июня двухдневную забастовку устроили аптеки Ливана, что вызвало волну протестов на улицах. В середине июня о всеобщей забастовке объявили местные профсоюзы, они потребовали формирования нового кабинета министров.

Перебои с топливом привели к огромным очередям, дракам среди водителей и даже вооруженным нападениям на местные АЗС.

Video of #Lebanon’s state collapse in real time: Armed clashes at a gas station as fuel shortages prevail.



Expect this to get worse with State and Army losing its grip: pic.twitter.com/9tXXAo1v5R — Joyce Karam (@Joyce_Karam) June 22, 2021

Часть заправок закрылась. 21 июня генеральный прокурор Ливана Гассан Уейдат решил привлечь к ответственности владельцев закрывшихся АЗС, а уже 23 числа суд обязал заправки возобновить работу.

Однако проблема с топливом, как и остальные последствия этого затяжного кризиса, остается. Протестные настроения в Ливане продолжают расти.