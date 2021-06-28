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Армия Ливана вернула контроль над улицами после ночных протестов

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Ближний Восток
Армия Ливана вернула контроль над улицами после ночных протестов
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 28 июня. Предыдущей ночью в нескольких городах Ливана прошли массовые протесты, 19 человек получили ранения, на улицах развернуты силы ливанской армии.

Основная волна беспорядков прокатилась по Триполи, административному центру мухафазы Северный Ливан и второму по величине городу после Бейрута. Протестующие попытались прорваться в ратушу, но были оттеснены армией.

Одновременно с этим группы протестующих атаковали офисы Центрального банка и дом Мохаммеда Каббара — депутата ливанского парламента от Триполи. Охрана парламентария открыла огонь по штурмовавшим после того, как в здание кинули коктейль Молотова. Силовики отогнали уже прорвавшихся во двор офиса банка людей в Триполи, а в Сидоне попытку штурма офиса удалось пресечь в самом начале.

Махер Абу Шакра, лидер политический организации «Лихакки» («За мои права»), прокомментировал протесты:

«Те, кто сегодня вышли на улицы — это угнетенный класс в Ливане. Они выражают свою боль. Люди хотят свергнуть и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нынешней ситуации».

Всю ночь в Триполи, Бейруте, а также городах Сайда и Сидон, армейские подразделения разгоняли перекрывающих дороги и разжигающих костры протестующих. Местные СМИ и жители сообщали о применении армейцами слезоточивого газа и стрельбе с обеих сторон.

В результате столкновений десять солдат армии и девять протестующих получили ранения. Полный контроль над улицами силовикам удалось установить только под утро, для этого армия перебросила в перечисленные города дополнительные силы. 

Кризис валюты, топлива, энергии и лекарств

Ситуация в Ливане начала обостряться после взрыва в порту Бейрута в 2020 году. Тогда правительство ушло в отставку, а новый кабинет так и не был сформирован. Раскол политических сил привел к упадку во многих сферах и спровоцировал дефицит топлива, перебои с водой и электричеством, нехватку лекарств в больницах и аптеках.

Параллельно этому курс местной валюты обесценился и на днях достиг рекорда — 18 000 ливанских фунтов за доллар. 

По сравнению с курсом 2019 года обесценивание составило более 90 процентов.

В начале июня двухдневную забастовку устроили аптеки Ливана, что вызвало волну протестов на улицах. В середине июня о всеобщей забастовке объявили местные профсоюзы, они потребовали формирования нового кабинета министров.

Перебои с топливом привели к огромным очередям, дракам среди водителей и даже вооруженным нападениям на местные АЗС.

Часть заправок закрылась. 21 июня генеральный прокурор Ливана Гассан Уейдат решил привлечь к ответственности владельцев закрывшихся АЗС, а уже 23 числа суд обязал заправки возобновить работу.

Однако проблема с топливом, как и остальные последствия этого затяжного кризиса, остается. Протестные настроения в Ливане продолжают расти.

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