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В Совфеде поддержали демарш президента Чехии Земана против ЛГБТ

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Политика
В Совфеде поддержали демарш президента Чехии Земана против ЛГБТ
Global Look Press  /  Luis Barron / Roman Vondrous

ЛГБТ-движение — это раковая опухоль, способная пожрать мир, если ее не остановить. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Олег Морозов.

Президент Чехии Милош Земан назвал трансгендеров «совершенно отвратительными», заявив, что они идут на преступление, ложась под нож с целью сменить пол — по его мнению, таким образом эти люди сознательно наносят вред себе и своей истинной природе. Так чешский лидер прокомментировал венгерский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, который вызвал возмущение лидеров Евросоюза.

Морозов восхитился позицией Земана, назвав его «политиком со своим мнением». Он напомнил, что именно президент Чехии в свое время обратился к Евросоюзу с темой о том, что «нужно по факту признать Крым российским», а также отказался признавать взрывы военных складов во Врбетице делом спецслужб РФ.

«Нужно принять как данность, что это крупный европейский политик с индивидуальной точкой зрения, — заметил сенатор. — И самое главное, что он не боится ее высказывать! Так что сегодня, когда в Европе происходит очевидная деградация моральных ценностей, он не стесняется об этом говорить, смело и решительно выступая против».

По мнению парламентария, Земан своими высказываниями завоевывает одобрение той части Европы, которая не согласна с навязыванием ей идеологии ЛГБТ-движения.

В Совфеде поддержали демарш президента Чехии Земана против ЛГБТ
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«Помните период трансгендерных реформ во Франции? Целый миллион здравомыслящих жителей этой страны вышел на улицы, чтобы сказать, что они против них! — заявил собеседник ФАН. — Президент Чехии абсолютно не одинок в своих взглядах на мир — и здорово, что в Европе еще остались лидеры, готовые прямо выступить против этих нелепостей (а проще сказать, мерзостей), которые разрушают моральные устои, на которых строятся нормальные семейные отношения. Мои аплодисменты Земану!»

Морозов убежден, что если тот вновь пройдет на выборы президента страны, то он получит поддержку подавляющей части ее населения в силу как раз-таки своей независимой позиции. Вместе с тем сенатор затруднился дать однозначный ответ относительно того, сможет ли волна здравого смысла переломить ситуацию в Европе и вывести ЛГБТ за рамки нормальности.

«Все это безумие слишком далеко зашло, — признал парламентарий. — Но мне отрадно видеть появление целых государств, которые против него выступают. И должен напомнить, что именно Россия является форпостом защиты традиционных моральных ценностей! Так что преуменьшать силу здоровой части европейцев не следует. Но! Если ЛГБТ-чуме не противодействовать, она сожрет весь мир, как раковая опухоль! Поэтому Земана надо, безусловно, поддерживать».

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Все новости / Политика / В Совфеде поддержали демарш президента Чехии Земана против ЛГБТ
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