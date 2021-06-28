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Ростовский медцентр продавал сертификаты о вакцинации от COVID-19

Общество
Ростовский медцентр продавал сертификаты о вакцинации от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Ростов-на-Дону, 28 июня. Ростовские полицейские пресекли незаконную продажу справок о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как пояснили в пресс-центре управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, сотрудники отдела ОЭБиПК получили оперативную информацию о предложениях от одного из ростовчан за определенную сумму, оформить документы о вакцинации без ее фактического прохождения.

Преступник попался, когда донские полицейские перечислили ему запрашиваемую сумму и предоставили все необходимые документы. Когда получатель получил уведомление от портала «Госуслуги» о вакцинации, стало ясно, что информация на сайт была направлена из городского медицинского учреждения.

В процессе обследования медицинского центра, а также места жительства фигуранта, полицейские  обнаружили документы, имеющие отношение к вакцинации.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий для установления соучастников. 

Ранее ФАН сообщал, что в случае использования поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, дончанам, может грозить уголовное дело вплоть до лишения свободы до 2 лет.

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