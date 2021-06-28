Прямая линия с Путиным 30 июня: где смотреть, как задать вопрос, какие шансы на ответ

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году состоится 30 июня. Начало — в 12:00. В ходе прямой линии президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Сообщается, что российскому лидеру уже поступило более 545 тысяч вопросов, касающихся различных аспектов жизни граждан нашей страны.

Напомним, в этом году 18-я по счету прямая линия с Путиным пройдет после двухгодичного перерыва: в 2020-м мероприятие пришлось отменить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как задать вопрос президенту

Задать вопрос президенту можно как заранее, так и прямо во время прямой линии — вплоть до ее окончания. Вопросы принимаются по телефону, в виде SMS и MMS-сообщений, а также через специальное приложение на официальном сайте мероприятия и через российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопрос можно записать в формате видеообращения.

Бесплатный телефон для звонков с территории России: 8-800-200-40-40.

Бесплатные SMS и MMS-сообщения принимаются по номеру 0-40-40 от абонентов российских мобильных операторов. Письменные вопросы должны быть на русском языке и не более 70 знаков.

Официальный сайт программы: moskva-putinu.ru или москва-путину.рф. На сайте можно выбрать формат обращения к президенту.

Вопросы также можно присылать через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Можно также воспользоваться специальным мобильным приложением «Москва — Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время прямой линии с президентом.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

До какого времени принимаются вопросы

Вопросы можно задавать вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 30 июня.

Сколько времени длится прямая линия с Путиным

Общение президента с народом в формате прямой линии в среднем занимает около четырех часов, за это время Путин успевает ответить примерно на 80 вопросов.

Где смотреть прямую линию с президентом

Трансляцию мероприятия (в том числе в интернете) будут вести Первый канал, телеканалы «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «Мир», ОТР (с сурдопереводом), а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

ФАН будет в онлайн-режиме информировать читателей о происходящем во время прямой линии с президентом.

О чем россияне спрашивают Путина

Президент отвечает на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни России, а также уделяет внимание внешнеполитической тематике.

С вопросами, уже заданными Владимиру Путину в этом году, можно ознакомиться на сайте программы. Как мы видим, много вопросов, касающихся вакцинации от COVID-19, льготной ипотеки (тут у граждан есть замечания и жалобы), выплат на детей от трех до семи лет, а также экологии.

По традиции, во время прямой линии президент отвечает в том числе на вопросы личного характера, выслушивает жалобы и иногда сразу выполняет просьбы граждан.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Есть ли шанс получить ответ президента на свой вопрос

Вероятность получить ответ именно на свой вопрос есть, хотя она невелика — на прямую линию обычно поступает более трех миллионов обращений. При этом шансы получить ответ не зависят от времени, когда человек задает вопрос. А вот форма обращения имеет значение — интересно сформулированные, оригинально оформленные вопросы имеют больше шансов заинтересовать пресс-службу президента, которая передает вопросы непосредственно Владимиру Путину.

Президент также отвечает на вопросы, которые фигурируют сразу во многих обращениях. Кроме того, информация о некоторых проблемах жителей регионов, сформулированных в виде вопросов, еще до прямой линии передается местным властям. Президентский контроль, который в таких случаях обеспечен, говорят, творит чудеса.

Где можно узнать содержание предыдущих прямых линий с Путиным

Архив прямых линий с Владимиром Путиным доступен на сайте программы.