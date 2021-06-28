Дракон осадил поросенка: Альгис Микульскис о китайском способе укрощения Украины

Документ, призывающий изучить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, был разработан постоянным представителем Канады при ООН Лесли Нортон и выдвинут на обсуждение 22 июня. Среди государств, подписавших его, оказалась и Украина.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает, что получилось из желания Киева выглядеть серьезной политической силой.

Глядя на современную Украину, нельзя не задаться вопросом: а есть ли вообще предел тому, что вытворяют ее политики? И почти ежедневные новости с берегов Днепра прямым текстом отвечают: нет! Эти люди пределов не знают! Не знают, но очень хотят казаться серьезной силой, с которой должен считаться мир…

Вот, например, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили провести саммит Россия—Евросоюз, а в Киеве грозно нахмурились, топнули ногой и потребовали от Берлина и Парижа объяснений. Еще раз: потребовали. От Берлина и Парижа. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прямо так и заявил:

«Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж, и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в «нормандском формате».

После чего, видимо, поправил шутовской колпак!

Или вот на днях президент Владимир Зеленский потребовал от кандидатов на пост канцлера Германии прояснить их позицию, касающуюся членства Украины в НАТО и ЕС, а также отношение к донбасской проблеме…

«Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия — это наш ключевой партнер. Это важная сторона «нормандского формата» и наш союзник на пути к европейскому сообществу... Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и не будет полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? С момента Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатических уклонений перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?»

Ответ не заставил себя ждать! Вернее, не ответ, а вежливый отказ по каждому пункту. Кандидаты Олаф Шольц и Ормин Лашет отвергли все вопросы, включая идею поставок Киеву оружия.

Но играть во «взрослых» — очень увлекательно и Украина продолжила. На этот раз — поставив свою подпись под явно антикитайским документом, требующим изучить положение дел с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В чем там проблема? Да в сущей «безделице»: в «Исламском движении Восточного Туркестана», организации, признанной террористической в ООН, ЕС, КНР, Казахстане, Киргизии и Афганистане. Как считают авторы заявления — права именно этих бородатых ребят нарушают китайские власти.

Федеральное агентство новостей /

Украина бумагу подписала. Но не тут-то было! Китайский дракон шевельнул бровью…

Как сообщило агентство Associated Press, в Пекине решили не мелочиться и пригрозили заморозить поставку Киеву 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. По состоянию на май, 1,2 из 1,9 млн доз уже были отгружены Украине, но она своей дурацкой выходкой поставила выполнение контракта под угрозу. В результате подпись ей пришлось отзывать, и «оркестр» из 44 держав остался без такой «ценной» украинской поддержки.

Китай повел себя нечестно? А почему, собственно? Некое непонятное квазигосударственное образование, появившееся на свет в результате госпереворота, осмеливается вмешаться во внутреннее дело огромного Китая и при этом рассчитывает на его помощь с жизненно-важным медицинским препаратом. Так не бывает!

Китайцы, кстати, от всех обвинений отказываются. Даже официальный ответ в Associated Press написали:

«Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий».

Ну что ж. Нет — так нет. Правда и украинской подписи под «синьцзян-уйгурской» резолюцией тоже теперь нет… Но это же просто совпадение, верно?

Да, вернуть свой автограф Украина еще может, процедурой это предусмотрено. Но — не вернет! Потому что мантра «Весь мир с нами!», как выяснилось, не работает. А европейские соседи и «большой белый хозяин» — США — своими вакцинами делиться что-то не спешат. Какие уж тут «принципы», быть бы живу!

И все же вот эта ни на чем не основанная самоуверенность иногда просто потрясает! Страна, за тридцать лет растерявшая все, что досталось ей в наследство от СССР, претендует на некую роль в мировом геополитическом контексте. Причем настолько бездарно, что диву даются даже те, кто поначалу относился к ней более-менее серьезно. Что с этим делать? Никаких признаков возможного улучшения там и близко нет! Думаю, что только будущий демонтаж этого нелепого образования под названием «Украина» как-то сможет изменить происходящее. Иначе — они не успокоятся. Но это — мое личное, оценочное мнение.