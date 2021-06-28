Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 13:32
13:30
Политика
Кремль заявил о готовности к взаимодействию с Евросоюзом по вопросам кибератак
13:29
Политика
Пушков высмеял критику Земана в адрес трансгендеров
13:25
Общество
Самолеты авиакомпании S7 начнут летать в Болгарию с 9 июля
13:25
Шоу-бизнес
Игорь Николаев признал свой главный недостаток для жены
13:25
Весь мир
В Колумбии за сутки убили четырех полицейских
13:23
Общество
Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения
13:21
Происшествия
Висевшего на окне многоэтажки мужчину задержали в Москве
13:10
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях
13:10
Шоу-бизнес
Волочкову заподозрили в тайной связи с вдовцом Легкоступовой
13:09
Общество
Эфир: Обоснованность обязательной вакцинации работников бизнеса
Все новости

Волочкову заподозрили в тайной связи с вдовцом Легкоступовой

  /   Обновлено: 28 июня 2021 13:10
Шоу-бизнес
Волочкову заподозрили в тайной связи с вдовцом Легкоступовой
youtube.com  /  Prt Scr / ДНИ.РУ

Москва, 28 июня. Балерина Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о новом романе. Бывшую артистку Большого театра подозревают в тайной связи с мужем покойной певицы Валентины Легкоступовой.

Прошлые выходные известная артистка провела на воде, приняв участие в парусной регате. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала серию снимков в купальнике на судне.

«Я так люблю воду! Волшебная регата!» — эмоционально подписала фото звезда.

Волочкова выложила несколько постов, посвященных ее путешествию. Поклонники неоднозначно отреагировали на публикации — кто-то по привычке принялся критиковать артистку за любимые ею шпагаты, кто-то, наоборот, восхитился формами Волочковой. Однако большинство решили обсудить личную жизнь танцовщицы.

Фолловеры звездного аккаунта решили, что после расставания с неким Олегом балерина решила связать свою жизнь с еще одним неоднозначным бизнесменом — яхтсменом Юрием Фирсовым.

«Бывший Легкоступовой мелькает в сторис?»;

«Посмотрела и подумала, что с Юрием Фирсовым катаетесь»;

«Настенька, вы Фирсова что ли охомутали? С такими-то яхтами... Вы поаккуратнее», — высказались подписчики звездного аккаунта.

В последнее время все фотографии звезды делятся на два типа — на снимках балерина либо в шпагате, либо позирует без одежды рядом с купелью. Поклонники устали от такого однообразия и призвали кумира внести креатив в свою ленту. Очередные снимки рядом с баней вызвали волну негодования.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Волочкову заподозрили в тайной связи с вдовцом Легкоступовой
волочкова роман легкоступова фирсов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru