Волочкову заподозрили в тайной связи с вдовцом Легкоступовой

Москва, 28 июня. Балерина Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о новом романе. Бывшую артистку Большого театра подозревают в тайной связи с мужем покойной певицы Валентины Легкоступовой.
Прошлые выходные известная артистка провела на воде, приняв участие в парусной регате. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала серию снимков в купальнике на судне.
«Я так люблю воду! Волшебная регата!» — эмоционально подписала фото звезда.
Волочкова выложила несколько постов, посвященных ее путешествию. Поклонники неоднозначно отреагировали на публикации — кто-то по привычке принялся критиковать артистку за любимые ею шпагаты, кто-то, наоборот, восхитился формами Волочковой. Однако большинство решили обсудить личную жизнь танцовщицы.
Фолловеры звездного аккаунта решили, что после расставания с неким Олегом балерина решила связать свою жизнь с еще одним неоднозначным бизнесменом — яхтсменом Юрием Фирсовым.
«Бывший Легкоступовой мелькает в сторис?»;
«Посмотрела и подумала, что с Юрием Фирсовым катаетесь»;
«Настенька, вы Фирсова что ли охомутали? С такими-то яхтами... Вы поаккуратнее», — высказались подписчики звездного аккаунта.
В последнее время все фотографии звезды делятся на два типа — на снимках балерина либо в шпагате, либо позирует без одежды рядом с купелью. Поклонники устали от такого однообразия и призвали кумира внести креатив в свою ленту. Очередные снимки рядом с баней вызвали волну негодования.