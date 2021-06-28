Жители Украины будут работать на семь лет дольше ради выхода на пенсию

Киев, 28 июня. Украинцам нужно отработать не менее 35 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Жителей Украины ознакомили с новым порядком начисления социальной пенсии. Чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет трудовой стаж граждан Украины, начиная с 2028 года, должен составлять не менее 35 лет. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

«Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году будет такая норма — 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60», — уточнила министр.

По словам Лазебной, при накопительной системе житель Украины сможет выйти на пенсию в 60 лет, воспользовавшись собственным накопительным счетом. Отмечается, что средства с этого счета можно передать по наследству.

До настоящего момента на Украине действует только солидарная пенсионная система, согласно которой для выхода на пенсию в 60 нежен официальный стаж 28 лет.

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