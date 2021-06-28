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Тело убитой 13-летней девочки нашли в Кировской области

Происшествия
Тело убитой 13-летней девочки нашли в Кировской области
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Киров, 28 июня. Правоохранители обнаружили бездыханное тело девочки-подростка в хозяйственной постройке жителя Белой Холуницы.

Мужчину задержали в качестве подозреваемого под делу об убийстве школьницы, сообщает Kirov-portal.ru. Ранее к сотрудникам полиции обратилась мать девочки с заявлением о пропаже ребенка. По словам женщины, ее дочь собиралась в гости к подруге, но к вечеру — так и не вернулась.

В ходе разыскных мероприятий следователям удалось выяснить, что последний раз девочку видели в компании 21-летнего местного жителя. Позже мужчину задержали: на допросе у следователей он сознался в убийстве школьницы.

По информации следствия, несколько дней назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвал девочку к себе в гости. Дома мужчина сильно сдавил шею потерпевшей, из-за чего она впоследствии умерла.

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