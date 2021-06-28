Экономисты объяснили, чего ждать от курса рубля в июле

Москва, 28 июня. Еще в апреле курс валют уверенно двигался к отметке 80 рублей за доллар, однако резко изменил вектор. О том, чего ожидать от рубля в следующем месяце, рассказали экономисты.

Российская валюта стабильно укрепилась в коридоре 72-73 рублей за доллар. Во многом это связано с ростом нефтяных котировок, а также с некоторым снижением геополитической напряженности после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве.

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов в беседе с Life отметил, что укрепление рубля значительно замедлилось. Именно поэтому в июле курс валюты не может опуститься ниже 70 единиц за доллар. Вероятнее всего рубль будет варьироваться на отметке 71-73 рубля.

Начальник управления информационно-аналитического контента компании «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, в свою очередь, считает, что уверенный рост рубля может продолжиться, но только при отсутствии серьезных геополитических рисков. Действующие цены на энергоносители располагают к такой тенденции, а это значит, что в июле рубль будет на уровне 71-72. До конца года, не исключено, нацвалюта снизится до 70 единиц.