Меркель призвала Евросоюз обсуждать вопросы по России с Путиным

Берлин, 28 июня. Странам Евросоюза стоит обсуждать проблемы с Россией не между собой, а непосредственно с главой государства Владимиром Путиным

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС должен обсуждать «кибератаки» российской стороны напрямую с Москвой. Помимо этого, она добавила, что отношения ЕС и России плохие, однако диалог велся даже во время холодной войны.

Ранее американские аналитики заявили, что предложение Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита Евросоюз — Россия обернулось неожиданными последствиями.