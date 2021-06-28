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Меркель призвала Евросоюз обсуждать вопросы по России с Путиным

  /   Обновлено: 28 июня 2021 13:05
Политика
Меркель призвала Евросоюз обсуждать вопросы по России с Путиным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 28 июня. Странам Евросоюза стоит обсуждать проблемы с Россией не между собой, а непосредственно с главой государства Владимиром Путиным

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС должен обсуждать «кибератаки» российской стороны напрямую с Москвой. Помимо этого, она добавила, что отношения ЕС и России плохие, однако диалог велся даже во время холодной войны.

Ранее американские аналитики заявили, что предложение Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита Евросоюз — Россия обернулось неожиданными последствиями.

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