Экономист объяснил, почему Европа не может без российского газа

Попытка давления западных политиков на «Северный поток — 2» оказалась неэффективной и экономически вредной для европейских заказчиков и потребителей. Без российских поставок энергоресурсов в холодную зиму или в жаркое лето западноевропейские соседи России остаются уязвимыми. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Недовольство ЕС

Европейский союз испытывает рекордный дефицит газа, цены на него поднялись до максимума за 13 лет. Об этом сообщила Financial Times.

По данным издания, игроки европейского газового рынка и отраслевые эксперты обвиняют в дефиците «Газпром», который якобы не хочет наращивать поставки в ЕС. Речь идет о продаже по спотовым контрактам, тогда как свои долгосрочные обязательства российский холдинг полностью исполняет.

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Так, топ-менеджер неназванной европейской энергетической компании заявил журналистам, что «Газпром» пытается максимизировать свою прибыль и ведет себя как «оппортунист». Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, считают, что компания таким образом якобы пытается оказать давление на Европу с целью добиться одобрения газопроводного проекта «Северный поток — 2».

Рост деловой активности

Как отметил Андрей Лобода, на фоне роста деловой активности и борьбы с выбросами углекислого газа в ЕС цена российского газа в Западной Европе приблизилась к отметке 400 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ — один из самых экологически безупречных энергоресурсов — уверенно растут уже более полугода. Сегодня на рынке наблюдается относительный дефицит газа: предложение от той же Норвегии значительно сократилось, страна вынуждена осваивать новые месторождения газа и нефти близ арктических широт.

«На прошлой неделе «Газпром» провел переоценку средней цены экспорта газа в дальнее зарубежье: она выросла со 170 до 240 долларов за одну тысячу кубометров. Очевидно, что это самая скромная оценка со стороны российского газового гиганта. В реальности, в случае уверенного выхода экономики еврозоны из рецессии к началу IV квартала 2021 года будет проведена новая переоценка средней экспортной цены», — пояснил Андрей Лобода.

Однако текущий уровень закачки ПХГ в Европе самый низкий за последние пять лет, после очень холодной зимы он составляет чуть более 45%. Все это происходит на фоне стремительно растущего отбора российского газа западноевропейскими потребителями. Сегодня для «Газпрома» и других российских энергетических гигантов сложилась необычайно благоприятная ситуация.

«Российские сырьевые компании подтвердили свой статус самых надежных поставщиков газа европейским потребителям. Они исполняют свои обязательства в полной мере. Долгосрочные газовые контракты с тем же «Газпромом» подписываются еще активнее и интенсивнее. И все это происходит на фоне еще более высоких цен на рынках Юго-Восточной Азии», — добавил Андрей Лобода.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Эксперт напомнил, что котировки «Газпрома» выросли за последние 12 месяцев почти на 41%. Попытка давления политиков на «Северный поток — 2» оказалась неэффективной и экономически вредной для европейских заказчиков и потребителей. Без российских поставок энергоресурсов в холодную зиму или в жаркое лето наши западноевропейские соседи остаются уязвимыми.

«Отлаженное и развивающееся сотрудничество российских энергетических гигантов с ЕС отражается и в социальной устойчивости развития РФ и стран еврозоны. Важно отметить, что благодаря такому сотрудничеству появится больше социальных и «зеленых» проектов для реализации в России», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».