Банкир рассказал об опасности ожидания быстрого дохода от сбережений

Симферополь, 28 июня. Формировать сбережения стоит на длительную перспективу и не стремиться получить быстрый доход, так как зачастую это чревато потерями.

Такой совет дал председатель правления банка РНКБ Михаил Якунин. Он подчеркнул, что инвестирование — это вложение средств на долгий срок без риска их потери. Поэтому он не рекомендует гнаться за «быстрыми деньгами» в процессе инвестирования.

Якунин добавил, что депозитарный портфель РНКБ составляет более 63 млрд рублей. Средняя сумма вклада составляет 436 тысяч рублей, уточнил банкир, отвечая на вопрос РИА Новости о размере сбережений в Крыму.

Аналитик компании Forex Optimum Александр Розман ранее рассказал о способах сохранения и приумножения сбережений. Он также отметил привлекательность текущих курсов доллара и евро по отношению к рублю.