Наталья Фриске поразила подписчиков сходством с сестрой

Москва, 28 июня. Наталья Фриске шокировала своих подписчиков своим сходством с сестрой на фото в Instagram.

Младшая сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья имеет большое количество подписчиков в Instagram. Каждый день она публикует видео- и фотоконтент для своей аудитории, однако одна из последних фотографий вызвало у них бурю эмоций.

Наталья вместе со своим мужем после прогулки по Москве сделали фото, вот только солнечные очки и ракурс сделали ее очень похожей на свою родную сестру. Подписчики тут же начали писать в комментариях: «Здесь очень похожа на Жанночку!», «Я вздрогнула секундой подумала Жанна», «Очень похожи с сестрой!», «Наташа тут похожа на Жанночку» и многое другое. Эта схожесть напугала и одновременно порадовала фолловеров Натальи, многие признаются, что долго не могли поверить своим глазам.

Ранее в своем Instagram Наталья выкладывала видео, посвященное шестилетней годовщине смерти сестры. Поклонники певицы признались, что просмотр ролика растрогал их до глубины души. Сама Наталья часто признается в том, что до сих пор не может справиться с потерей Жанны.