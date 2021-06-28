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Власти Ялты обсудят возможность запуска транспорта в центре города

  /   Обновлено: 28 июня 2021 13:16
Происшествия
Власти Ялты обсудят возможность запуска транспорта в центре города
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 28 июня. Оперативный штаб, развернутый городскими властями после наводнения, соберется в 17:00 для принятия решения о запуске троллейбусного движения в центральной части города.

На данный момент последствия непогоды в этом участке ликвидированы полностью. По мнению главы администрации Ялты Янины Павленко, движение для троллейбусов уже можно открывать, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Из-за потопа более 20 домов и квартир были признаны полностью утраченными. Павленко отметила, что сейчас в пунктах временного размещения проживают 38 человек. Все силы направлены на то, чтобы как можно быстрее переселить их в новые квартиры.

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