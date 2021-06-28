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Сенатор Джабаров назвал ответственных за антипрививочную кампанию в России

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:54
Политика
Сенатор Джабаров назвал ответственных за антипрививочную кампанию в России
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 28 июня. Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что в антипрививочной кампании в России виноват Запад.

По словам сенатора, таким образом западные страны хотят создать в России социальную напряженность перед думскими выборами, которые состоятся в сентябре.

«Антипрививочная кампания в соцсетях идет с Запада», — высказался сенатор.

Ранее депутат Госдумы Николай Николаев заявил, что разжигание взаимной ненависти и оскорбления в противостоянии вакцинированных и антипрививочников в России недопустимы. По его мнению, государство имеет право на стимулирование граждан к прививке от коронавируса и даже введение требований об обязательной вакцинации для сотрудников отдельных отраслей.

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