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В Великобритании назвали главные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:46
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Общество
В Великобритании назвали главные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Лондон, 28 июня. Симптомы, которые говорят о заражении лямбда-штаммом коронавируса, недавно перечислили медики из Великобритании.

Лямбда-штамм коронавируса наиболее распространен в Южной Америке, например в Чили, Аргентина, Эквадор и Перу. Британские медики рекомендуют обращать внимание на такие симптомы, как лихорадка, потеря или изменение обоняния и вкуса, а также непрерывный кашель, передает РИА Новости. Предполагается, что новая вариация инфекции отличается наличием нескольких мутаций в спайковом белке.

Говорить о высокой степени опасности штамма коронавируса «Дельта» пока рано. Об этом накануне заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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великобритания симптомы коронавирус
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