В Великобритании назвали главные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса

Лондон, 28 июня. Симптомы, которые говорят о заражении лямбда-штаммом коронавируса, недавно перечислили медики из Великобритании.

Лямбда-штамм коронавируса наиболее распространен в Южной Америке, например в Чили, Аргентина, Эквадор и Перу. Британские медики рекомендуют обращать внимание на такие симптомы, как лихорадка, потеря или изменение обоняния и вкуса, а также непрерывный кашель, передает РИА Новости. Предполагается, что новая вариация инфекции отличается наличием нескольких мутаций в спайковом белке.

Говорить о высокой степени опасности штамма коронавируса «Дельта» пока рано. Об этом накануне заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.