Москалькова заявила о формировании в России термина «ковидные права»

Москва, 28 июня. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что среди россиян сформировалось понятие «ковидные права».

Она рассказала, что необходимо разделить необходимость ограничений и прав человека. Специалист подчеркнула, что в сложившейся ситуации коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным.

Москалькова добавила, что существующие меры по борьбе с пандемией коронавируса имеют право на существование. При достижении соразмерности получится понять, где грань между коллективным и индивидуальным правом, сообщила омбудсмен.

Пресс-секретарь президента Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что обязательную вакцинацию от COVID-19 на федеральном уровне не вводили. Он подчеркнул, что прививка от коронавируса в РФ необязательная.