Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин согласовал со своим китайским коллегой Си Цзиньпином продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Стоит отметить, что лидеры государств провели переговоры по закрытому каналу видеосвязи, приуроченные к 20-тилетнему юбилею подписания договора. Путин заключил договор с экс-председателем КНР Цзян Цзэминем в 2001 году в Москве.

Ранее Си Цзиньпин пообещал оказать помощь в восстановлении экономики Сирии. Он также напомнил, что Сирия стала одной из первых арабских стран, которая установила с Китаем дипломатические отношения.