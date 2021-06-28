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Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:52
Политика
Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин согласовал со своим китайским коллегой Си Цзиньпином продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Стоит отметить, что лидеры государств провели переговоры по закрытому каналу видеосвязи, приуроченные к 20-тилетнему юбилею подписания договора. Путин заключил договор с экс-председателем КНР Цзян Цзэминем в 2001 году в Москве.

Ранее Си Цзиньпин пообещал оказать помощь в восстановлении экономики Сирии. Он также напомнил, что Сирия стала одной из первых арабских стран, которая установила с Китаем дипломатические отношения.

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