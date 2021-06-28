Мэр Ялты рассказала об обстановке в городе после наводнения

Ялта, 28 июня. Глава администрации Ялты Янина Павленко прокомментировала прошедшее в городе наводнение. По ее словам, сейчас последствия стихии практически не ощущаются.

Ранее ряд СМИ сообщали о разном количестве полностью утраченных и частично пострадавших домов. В беседе с корреспондентом ФАН Павленко рассказала, что потерян 21 объект капитального строительства — это либо квартира, либо дом. Кроме того, 70 объектов нуждаются в ремонте.

Накануне стало известно, что местные жители вновь подверглись эвакуации из-за стихии. Собеседник агентства уточнила, что нескольким семьям предложили поехать в ПВР, но они отказались и уехали к родным.

«Сейчас в городе тихо, спокойно и солнечно. И в отдельных местах Ялты даже не чувствуется, что стихия была», — заключила Павленко.

Глава республики Крым Сергей Аксенов поручил направить все силы на то, чтобы людей, квартиры или дома которых признали непригодным для проживания, переселили.