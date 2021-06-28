Россияне высмеяли угрозы Британии уничтожить два десятка Су-24М в Черном море

Москва, 28 июня. Британским кораблям следует держаться подальше от российских границ, так как в случае новой провокации последствия будут необратимыми. Такой вывод сделали пользователи соцсетей.

Авторы британского таблоида The Daily Mail заявили, что Лондон не откажется от дальнейших провокаций в отношении России в Черном море. Так, в следующий раз, когда британский эсминец Defender приблизится к Крыму, в случае чего он якобы сможет потопить половину Черноморского флота РФ и уничтожить два десятка Су-24М, которые осмелятся к нему приблизиться.

Журналисты британского издания также отметили, что на борту Defender столько вооружения, что он мог бы запросто сбить российский бомбардировщик во время инцидента 23 июня, однако не стал этого делать.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Россияне довольно жестко отреагировали на угрозы, заявив, что делать подобные заявления «просто смешно».

«Ахахаахах, хотел бы я на это посмотреть. Боюсь, что от британского эсминца живого места не останется еще до того, как он решится применять вооружение в территориальных водах России», — написал один из комментаторов.

Пользователь под ником Папин бродяга выразил уверенность, что у британского эсминца Defender нет никаких шансов против российских Су-24М.

«Поэтому вот вам мой совет – держитесь подальше от наших границ», — подчеркнул он.

«Видимо, в прошлый раз им было мало. Ну ничего, пусть рискнут еще раз сунуться в чужой двор - последствия будут необратимые», — резюмировал другой комментатор.

Эсминец Defender 23 июня вторгся в территориальные воды РФ в Черном море. Сначала его предупредили о применении оружия, однако он не отреагировал. Сторожевой корабль Черноморского флота был вынужден открыть предупредительный огонь, а истребитель Су-24М осуществил бомбометание по курсу эсминца. Только после этого нарушитель покинул российские воды.

В Минобороны РФ назвали действия британского эсминца у Крыма эпическим фиаско. Военный аналитик Константин Сивков в свою очередь отметил, что в случае реальной схватки с Су-24М эсминец Defender ВМС Великобритании потерпел бы сокрушительное поражение.