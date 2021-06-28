Водитель грузовика попал в реанимацию после серьезного ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 28 июня. На трассе М-4 Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель одного из автомобилей оказался в реанимации.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, водитель грузовика АФ-4750Е3, двигаясь в сторону города, не выбрал безопасную для движения скорость и допустил столкновение с автомобилем Iveco, остановившемся на запрещающий сигнал светофора.

управление ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В результате столкновения автомобиль Iveco выбросило за пределы проезжей части, водитель получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ФАН рассказывал, как дорожно-транспортное происшествие на 205 км автомобильной дороги «Ростов-Волгодонск» унесло две жизни. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с несколькими грузовиками, в результате чего пассажир и водитель отечественной машины погибли.