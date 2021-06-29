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Историк считает, что панические настроения Киева вызваны боязнью раздела Украины

Весь мир
Историк считает, что панические настроения Киева вызваны боязнью раздела Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Генерал-майор Службы безопасности Украины в отставке Василий Вовк сделал громкое заявление, которое идет вразрез с нынешней политикой киевских властей. Во-первых, он рассказал о том, что Украину никогда не примут в Североатлантический альянс, поскольку рядом находится Российская Федерация. По его словам, именно такой сигнал он уловил после саммита российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве.

«Мы должны четко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед, как Россия, то мы в НАТО не будем», — сообщил Вовк.

Во-вторых, украинский генерал заявил о том, что в случае конфликта между Москвой и Киевом ни западные страны, ни войска Альянса не будут в него вмешиваться. По его словам, участие Украины в совместных с США учениях Sea Breeze можно рассматривать как бонус за отказ в принятии в Североатлантический альянс.

«Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что маневры — это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», — констатировал Вовк.

Историк считает, что панические настроения Киева вызваны боязнью раздела Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к кандидатам на пост канцлера Германии. Глава государства задал вопросы о судьбе Донбасса и членстве Украины в НАТО и ЕС. Во время публичной дискуссии между членом коалиции Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии Армином Лашетом и Олафом Шольцом оба кандидата признались, что не могут делать заявлений по поводу перспектив Украины в НАТО и Евросоюзе. Они отметили, что слишком большое расширение Евросоюза может плохо сказаться на его эффективности, а членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Страх Украины

Политический эксперт, кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал судорожные приступы паники украинской стороны. По его словам, уже даже США дали понять Киеву, что никто Украину не ждет в Альянсе.   

«Мнимая война с Россией — новая украинская болезнь, у которой явно не китайское происхождение, так как ее истоки находятся на Банковой улице. То, что Украину не примут в НАТО, было уже давно понятно. Просто киевские власти до сих пор почему-то отказываются в это верить. Кроме того, уже и американцы четко дали понять Киеву, что Украину никто не сделает членом Североатлантического альянса», — сказал собеседник ФАН.

Историк считает, что панические настроения Киева вызваны боязнью раздела Украины
vk.com  / Антон Бредихин

Кроме того, как отметил Бредихин, паника в Киеве вызвана тем, что власти боятся раздела Украины. Это главный страх нынешних украинских политиков, поэтому они сегодня начали вести себя не совсем адекватно.

«В случае обострения отношений между Киевом и Москвой ни о каком вхождении стран Альянса на территорию Украины не может быть и речи. Мы же не знаем, возможно, в Киеве думают, что уже есть договоренность о том, что Западная Украина отойдет ЕС и НАТО, а Восточная — вернется в состав России. Именно из-за этого украинцы сегодня и паникуют, ведь Альянс и Европа в последнее время напрямую заявляют, что Киев никто не ждет в НАТО. Несмотря на это, киевские власти сегодня придумали себе некую мантру в виде евроатлантического будущего Украины, которая будет выдерживаться все президентство Владимира Зеленского», — резюмировал Антон Бредихин.

Североатлантический альянс начал в Черном море совместные с ВМСУ масштабные учения Sea Breeze. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что маневры направлены на повышение безопасности в регионе.

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