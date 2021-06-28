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Песков сообщил об отсутствии новых решений о помощи МСП

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:36
Экономика
Песков сообщил об отсутствии новых решений о помощи МСП
sco-russia.ru

Москва, 28 июня. Кремль не принимал новых решений о поддержке малых и средних предприятий (МСП), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в отношении мер по борьбе с коронавирусом власти идут по пути реализации чрезвычайных полномочий глав регионов. Песков объяснил это тем, что эпидемиологическая ситуация в стране разнится в зависимости от субъектов.

«Пандемия ухудшила положение бизнеса, но государство вовремя протянуло руку помощи, сейчас малый и средний бизнес работают фактически везде в свободном режиме, хоть и не без проблем», — признал пресс-секретарь главы государства.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее подготовил доклад президенту РФ о проблемах малого и среднего бизнеса и о мерах поддержки предпринимателей. В частности, речь идет о снижении налоговой нагрузки и уменьшении бюрократического давления на бизнес.

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