Песков сообщил об отсутствии новых решений о помощи МСП

Москва, 28 июня. Кремль не принимал новых решений о поддержке малых и средних предприятий (МСП), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в отношении мер по борьбе с коронавирусом власти идут по пути реализации чрезвычайных полномочий глав регионов. Песков объяснил это тем, что эпидемиологическая ситуация в стране разнится в зависимости от субъектов.

«Пандемия ухудшила положение бизнеса, но государство вовремя протянуло руку помощи, сейчас малый и средний бизнес работают фактически везде в свободном режиме, хоть и не без проблем», — признал пресс-секретарь главы государства.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее подготовил доклад президенту РФ о проблемах малого и среднего бизнеса и о мерах поддержки предпринимателей. В частности, речь идет о снижении налоговой нагрузки и уменьшении бюрократического давления на бизнес.