Песков заявил о повышении спроса на вакцину от коронавируса в России

Москва, 28 июня. Спрос на противокоронавирусные препараты в России резко возрос. Власти страны предпринимают усилия для удовлетворения спроса.

Правительство России предпринимает энергичные усилия для удовлетворения скачкообразного спроса на вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Вакцинация позволяет защитить организм от заражения тяжелой формой коронавируса. Эта процедура пользуется спросом среди россиян. Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге жители города выстроились в очередь за вакциной.