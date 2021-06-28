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Средняя сделка на Мосбирже уменьшилась на фоне повышения популярности инвестирования

Экономика
Средняя сделка на Мосбирже уменьшилась на фоне повышения популярности инвестирования
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 28 июня. Глава правления Московской биржи Юрий Денисов оценил динамику среднего чека на торговой площадке.

Как рассказал Юрий Денисов в интервью РБК, массовый приход новых инвесторов на торговую платформу привел к изменениям в сумме сделок, совершаемых на Мосбирже.

Он отметил, что средний чек по сделке сейчас равняется приблизительно 36 тыс. рублей, хотя в 2020 году он составлял 50 тыс. рублей. Более высокий показатель был зафиксирован два года назад, когда инвесторы в среднем вкладывали по 90 тыс. рублей.

Денисов связывает тренд с пополнением биржи большим количеством новых игроков, многие из которых только начинают свой путь в торговле на фондовых или валютных рынках. По мнению председателя правления Московской биржи, в стране проживает порядка 70 млн экономически активного населения, которое является потенциальным игроком на рынке брокерских услуг.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин рассказал жителям России, стоит ли сейчас активно вкладываться в зарубежную валюту.

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денисов инвестиции московская биржа
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