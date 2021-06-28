Telegram грозит многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Москва, 28 июня. Суд может оштрафовать Telegram на 12 млн рублей за неудаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора.

В 422-й мировой судебный участок Москвы поступили три административных протокола в отношении компании, по каждому из них предусмотрен штраф до 4 млн рублей.

Twitter, Facebook и Google также грозят новые штрафы по аналогичной статье. Несколько недель назад суд в Москве уже оштрафовал Telegram на 10 млн рублей, признав компанию виновной в отказе от удаления информации, запрещенной на территории РФ.