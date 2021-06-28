Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 13:30
13:25
Общество
Самолеты авиакомпании S7 начнут летать в Болгарию с 9 июля
13:25
Шоу-бизнес
Игорь Николаев признал свой главный недостаток для жены
13:25
Весь мир
В Колумбии за сутки убили четырех полицейских
13:23
Общество
Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения
13:21
Происшествия
Висевшего на окне многоэтажки мужчину задержали в Москве
13:10
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях
13:10
Шоу-бизнес
Волочкову заподозрили в тайной связи с вдовцом Легкоступовой
13:09
Общество
Эфир: Обоснованность обязательной вакцинации работников бизнеса
13:06
Происшествия
Telegram грозит многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
13:03
Общество
Жители Украины будут работать на семь лет дольше ради выхода на пенсию
Все новости

Telegram грозит многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент

  /   Обновлено: 28 июня 2021 13:09
Происшествия
Telegram грозит многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
pixabay.com

Москва, 28 июня. Суд может оштрафовать Telegram на 12 млн рублей за неудаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора.

В 422-й мировой судебный участок Москвы поступили три административных протокола в отношении компании, по каждому из них предусмотрен штраф до 4 млн рублей.

Twitter, Facebook и Google также грозят новые штрафы по аналогичной статье. Несколько недель назад суд в Москве уже оштрафовал Telegram на 10 млн рублей, признав компанию виновной в отказе от удаления информации, запрещенной на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Telegram грозит многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
штраф telegram неудаление контента
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru