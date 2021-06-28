Россиянка из Сибири рассказала о новой жизни своей семьи в Португалии

Фару, 28 июня. Россиянка, переехавшая из Сибири в Португалию, рассказала, как местные относятся к русским. Подробности жизни за границей, адаптации в новой культурной среде – в материале ФАН.

Екатерина вместе со своим мужем впервые посетила Португалию в 2014-м году. Тогда она ничего не знала о стране, и выбрала ее в качестве промежуточного места отдыха лишь потому, что из Лиссабона выходил круизный лайнер, на который у нее с мужем уже были куплены билеты. Однако после морского путешествия Екатерина влюбилась в Португалию, неоднократно в нее возвращалась, пока наконец не купила дом в регионе Алгарви.

Как призналась россиянка, первый год в Португалии был непростым. Основной сложностью для российской семьи стал языковой барьер. Однако, по словам Екатерины, сложные бытовые ситуации нередко спасало то, что многие португальцы говорят по-английски. Также россиянка отметила, что не сильно переживала в первый год, поскольку у местных очень легкий характер: они улыбчивы, дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь. Екатерина подчеркнула, что за два года жизни в Португалии ни разу не столкнулась с проявлением ксенофобии со стороны иностранцев.

«Для них все русскоговорящие — русские. Украинцы, молдаване, белорусы, все. Отношение к нам, русским, очень приветливое», — приводят слова девушки журналисты Lenta.ru.

Екатерина указала, что главное в жизни в чужой стране – соблюдать местные нормы приличия и чтить традиции. Тогда все будет хорошо, убеждена россиянка.

Напомним, ранее российская путешественница, отдохнувшая на популярных пляжах в Сочи и Абхазии, сравнила их поделилась своими впечатлениями. Девушка посетила Имеретинский пляж в Сочи и пляж Пицунда возле поселка Лидзава.