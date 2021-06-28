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Twitter и Facebook могут оштрафовать на 8 млн за неудаление запрещенного контента

Происшествия
Twitter и Facebook могут оштрафовать на 8 млн за неудаление запрещенного контента
pxhere.com

Москва, 28 июня. Суд может оштрафовать Twitter и Facebook на 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, соответствующие протоколы поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы.

Компании не удалили контент, запрещенный в России, несмотря на требование Роскомнадзора. Данное нарушение предусматривает штраф до 4 млн рублей по каждому эпизоду.

В прошлом месяце Таганский суд Москвы назначил Twitter штраф в размере 9,5 млн рублей. Причиной таких санкций стал отказ социальной сети удалить публикации с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированном митинге. Незадолго до этого Facebook оштрафовали на 26 млн рублей по аналогичной статье.

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