Twitter и Facebook могут оштрафовать на 8 млн за неудаление запрещенного контента

Москва, 28 июня. Суд может оштрафовать Twitter и Facebook на 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, соответствующие протоколы поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы.

Компании не удалили контент, запрещенный в России, несмотря на требование Роскомнадзора. Данное нарушение предусматривает штраф до 4 млн рублей по каждому эпизоду.

В прошлом месяце Таганский суд Москвы назначил Twitter штраф в размере 9,5 млн рублей. Причиной таких санкций стал отказ социальной сети удалить публикации с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированном митинге. Незадолго до этого Facebook оштрафовали на 26 млн рублей по аналогичной статье.