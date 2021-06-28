Анна Заворотнюк в белоснежном платье спровоцировала слухи о скорой свадьбе

Москва, 28 июня. Дочь актрисы Анны Заворотнюк Анна устроила фотосессию в свадебном платье, тем самым спровоцировав слухи о радостном событии в жизни.

Блогер разместила фотографии на своей странице в Instagram. Заворотнюк предстала перед фанатами в длинном белоснежном платье. Наряд украшали пышные рукава и шлейф. Девушка дополнила образ бежевыми босоножками и серебряным чокером.

«Дорогие мои, как вы думаете, женственность зависит от того, как мы выглядим, что на нас надето?» — поинтересовалась у интернет-пользователей дочь Заворотнюк.

Поклонники пришли в восторг от девушки, отметив ее природную красоту. При этом многие предположили, что блогер в скором времени собирается замуж.

«Платье-то свадебное»; «Невеста?» — пишут поклонники блогера.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» не ответила на расспросы подписчиков о грядущей свадьбе.

Семья Заворотнюк борется за жизнь актрисы, которой пару лет назад диагностировали рак мозга. Точных сведений о состоянии 50-летней знаменитости нет: родственники неохотно комментируют жизнь актрисы.

На фоне болезни актрисы проблемы со здоровьем начались и у ее дочери. Анна Заворотнюк призналась подписчикам, что болезнь матери окончательно перевернула ее «вверх дном», передает сайт 360tv.ru.