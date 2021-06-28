Путин и Си Цзиньпин проведут секретные переговоры

Москва, 28 июня. Кремль анонсировал секретные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Переговоры пройдут 28 июня по специальному закрытому каналу, что означает самый высокий гриф секретности, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин и Си Цзиньпин в понедельник пообщаются по закрытому спецканалу видеосвязи», — рассказал Песков представителям СМИ.

Пресс-секретарь президента добавил, что такая секретность свидетельствует об особом доверительном характере отношений между лидерами России и Китая.

Ранее сообщалось, что действие комплексной системы поддержки инвестиционных проектов должно начаться во всех регионах России до 2024 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин.