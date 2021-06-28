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Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:34
Происшествия
Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа
flickr.com  /  Carlos Luna

Москва, 28 июня. Очередные санкции могут наложить на американскую компанию Google. Компанию намерены оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили в суде.

Материалы Роскомнадзора поступили в московский суд. Три протокола по статьям о неудалении информации или интернет-страницы направили в суд. По каждому протоколу компании грозит до 4 млн рублей.

Ранее компания Google уже получала штраф в размере 220 миллионов евро от антимонопольного регулятора Франции. Как сообщили представители службы, введение подобной санкции связано с продвижением Google собственных услуг в секторе онлайн-рекламы.

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