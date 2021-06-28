Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа

Москва, 28 июня. Очередные санкции могут наложить на американскую компанию Google. Компанию намерены оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили в суде.

Материалы Роскомнадзора поступили в московский суд. Три протокола по статьям о неудалении информации или интернет-страницы направили в суд. По каждому протоколу компании грозит до 4 млн рублей.

Ранее компания Google уже получала штраф в размере 220 миллионов евро от антимонопольного регулятора Франции. Как сообщили представители службы, введение подобной санкции связано с продвижением Google собственных услуг в секторе онлайн-рекламы.