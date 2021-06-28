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Песков заявил, что обязательной вакцинации в России нет

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:41
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Общество
Песков заявил, что обязательной вакцинации в России нет
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 28 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции в России не ввели.

«Де-факто и де-юре» прививка от коронавируса в России необязательная, объяснил Песков. Только некоторые регионы страны принимают решение о необходимости вакцинировать работников ряда отраслей, добавил представитель Кремля.

Например, в Смоленской области прививку от коронавирусной инфекции должны будут сделать сотрудники сферы услуг, торговли, общепита, образования и здравоохранения. Также вакцинацию нужно пройти людям, которые в рамках работы постоянно контактируют с клиентами.

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