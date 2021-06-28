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Песков прокомментировал организацию «Алых парусов» в Петербурге

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:31
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Общество
Песков прокомментировал организацию «Алых парусов» в Петербурге
Невские Новости  /  Ксения Сытина

Санкт-Петербург, 28 июня. Ход проведения «Алых парусов» в Северной столице в условиях пандемии прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно заявлению официального представителя Кремля, при проведении главного праздника выпускников в Петербурге соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора. По его словам, решение о проведении мероприятия принимают городские власти на основе санитарных правил.

Сделавшие прививку от коронавируса не должны долго находиться на солнце. Прием солнечных ванн может спровоцировать аллергическую реакцию, ранее заявил пульмонолог Сергей Пурясев.

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песков алые паруса коронавирус
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