Санкт-Петербург, 28 июня. Ход проведения «Алых парусов» в Северной столице в условиях пандемии прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно заявлению официального представителя Кремля, при проведении главного праздника выпускников в Петербурге соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора. По его словам, решение о проведении мероприятия принимают городские власти на основе санитарных правил.

Сделавшие прививку от коронавируса не должны долго находиться на солнце. Прием солнечных ванн может спровоцировать аллергическую реакцию, ранее заявил пульмонолог Сергей Пурясев.